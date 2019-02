Lady Gaga : Shallow, toujours au sommet des charts iTunes !

Shallow est de loin LE morceau phare et culte du film A Star is Born. Alors que Always Remember Us This Way (morceau tout aussi poignant) tourne en boucle sur les ondes, c'est bel et bien cette chanson qui séduit encore et toujours le public. Pour preuve, Lady Gaga et Bradley Cooper viennent de battre un nouveau record puisque Shallow est numéro des charts ITunes depuis 105 jours.

“Shallow” by Lady Gaga and Bradley Cooper is #1 on iTunes Worldwide for a 105th day!???? pic.twitter.com/kPcZYTBxZm — Music News Facts (@musicnewsfact) 18 février 2019

Et justement, côté record, on n'est pas en reste. Après avoir remporté trois Grammys la semaine dernière, Lady Gaga devrait faire impression aux Oscars le 24 février prochain.

La bonne nouvelle pour ceux qui n'auraient (toujours) pas vu le film, A Star is Born sera bientôt disponible en DVD/ Blu-Ray.