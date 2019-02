Lady Gaga : Shallow, notre Top 5 des meilleures covers du morceau culte de A Star is Born

Que vous ayez vu ou non A Star is Born, vous avez forcément entendu Shallow, le morceau culte qui accompagne le film. Alors on vous l'accorde, on a entendu toutes les versions possibles du titre : il passe en boucle sur les ondes, Lady Gaga en a livré une interprétation magistrale aux Grammy Awards et pour finir, on ne se remet toujours pas de la prestation sur scène de Lady Gaga et de Bradley Cooper. Mais histoire de varier les plaisirs (et d'entendre autre chose), on vous a listé les meilleures covers de Shallow. C'est cadeau !

#5. VERSION FRANCAISE

Parce que oui, en France, on sait aussi reprendre des morceaux américains. Et en plus, on le fait bien.

#4. VERSION ACOUSTIQUE

Un peu de douceur dans ce monde de brutes.

#3. LA VERSION DE LEWIS CAPALDI

Parce que c'est magnifique - et terriblement anglais.

#2. VERSION INSTRUMENTALE

Et pourquoi pas ?

#1. LA VERSION QUI DONNE DES FRISSONS.

La claque.

BONUS - ALICIA KEYS FT. JAMES CORDEN

Quand Alicia Keys et James Corden s'attaquent à Shallow, c'est pour mieux préparer les Grammy's. Et nous, on est totalement fans.