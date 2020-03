Lady Gaga sera en concert au Stade de France en juillet 2020 !

L'année 2020 sera définitivement celle de Lady Gaga ! Après avoir tout balayé sur son passage suite au carton mondial du film A Star is Born et de sa bande-originale, la chanteuse américaine fait son grand retour en solo. Un titre inédit et un clip déjanté pour Stupid Love, l'interprète de Bad Romance ne s'arrête pas là pour autant puisqu'elle vient d'annoncer un concert exceptionnel au Stade de France le 24 juillet prochain. Une nouvelle qui devrait ravir son public français qui attend son retour depuis plusieurs années dans l'Hexagone. Et en attendant ce show qui s'annonce déjà comme un concert exceptionnel, vous pourrez toujours écouter l'album Chromatica dont la sortie est prévue ce 2 avril.

???? WOOOOOW ????Lady Gaga signe son grand retour au Stade de France le 24 juillet????Elle interprétera ses plus grands titres à l’occasion de sa tournée THE CHROMATICA BALL⚠️RDV le 12/03 à 10h pr la prévente & le 13/03 à 10h pr la mise en vente généralehttps://t.co/g4YZufENRd pic.twitter.com/vatBf6L11R — Stade de France (@StadeFrance) March 5, 2020

Afin d'obtenir vos places pour le concert de Lady Gaga au Stade de France le 24 juillet prochain, rendez-vous ici le 12 mars pour les préventes et le 13 mars à 10h pour la mise en vente générale.