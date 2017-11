Lady Gaga, Selena Gomez, Demi Lovato... Les performances confirmées aux American Music Awards 2017

Les American Music Awards reviennent le 19 novembre 2017 sur ABC ! C'est l'une des cérémonies les plus respectées aux Etats-Unis et ce n'est pas pour rien : en plus de remettre chaque année des récompenses bien méritées aux artistes nommés qui ont fait l'actualité ces douze derniers mois, les AMAs sont l'occasion de voir les stars donner le meilleur d'elles-mêmes sur scène ! Des prestations mémorables et iconiques... Il y en a eu. L'édition 2017 du show américain ne devrait pas déroger à la règle compte tenu de la liste des performeurs annoncée pour cette année. Découvrez quels artistes sont d'ores et déjà confirmés pour une performance live aux American Music Awards !

Si Selena Gomez chantera son nouveau single avec Marshmello, "Wolves", pour la première fois à la télévision, d'autres moments forts sont à prévoir : Pink, Sam Smith, Shawn Mendes et Kelly Clarkson seront là, tout comme Demi Lovato pour reprendre son tube "Sorry Not Sorry" et les stars de la k-pop BTS. Lady Gaga pourrait elle chanter un titre inédit (!!!) depuis son concert du Joanne World Tour à Washington D.C. qui sera retransmis en direct le temps de sa performance. Dans la même soirée, Christina Aguilera rendra hommage à Whitney Houston pour célébrer le 25 ème anniversaire de The Bodyguard, tandis que Diana Ross sera honorée pour l'ensemble de sa riche carrière, avec une performance à la clé. Rendez-vous le 19 novembre !