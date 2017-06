Lady Gaga se fait passer pour une prof remplaçante (vidéo)

Lady Gaga est une artiste impliquée et tout le monde le sait ! Après avoir invité ses fans sur le tournage de son film à Coachella, l'interprète de "The Cure" a une nouvelle fois surpris tout le monde en allant à la rencontre de jeunes étudiants. En effet, la chanteuse a fait office de professeur le temps d'une journée, à l'occasion du lancement d'un nouveau partenariat avec Staples afin de récolter des fonds pour sa fondation "Born This Way Foundation" et DonorsChoose.org. La popstar s'est rendue au Walter Reed Middle School à Hollywood afin de rencontrer de jeunes élèves pour parler de leur futur et leurs envies.

Les élèves en ont pas cru leurs yeux en voyant débarquer la superstar dans leur classe dans la cadre de cette nouvelle campagne. Cette dernière a été lancée pour récolter des fonds afin d'aider à l'achat de matériel et au lancement de nouveaux projets dans les écoles. Cette campagne a déjà récolté 2 millions de dollars et ce n'est que le début ! Lady Gaga qui prépare une nouvelle collaboration avec Metallica a également aidé à organiser avec l'aide de Staples, le sponsor officiel de sa nouvelle tournée "Joanne Tour", un concours afin de gagner une bourse d'étude de 50 000$ ainsi qu'un voyage à Las Vegas pour rencontrer la chanteuse et assister à a son concert.