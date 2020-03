Lady Gaga se confie sur son nouvel album

Le monde entier attend le nouvel album de Lady Gaga : la star a marqué son retour vendredi 28 février avec un single pop et affirmé, Stupid Love. Le clip a cartonné autant que le titre, d'ailleurs - ce qui laisse présager un joli succès pour celle qui a déjà conquis le monde maintes et maintes fois. Lady Gaga prépare activement cette nouvelle ère (qui, visiblement, sera futuriste) et la bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'elle s'est confiée quant au prochain album : "Il sera dansant", a t-elle ainsi avoué à Zane Lowe. "J'y ai mis tout mon coeur, toute ma peine", a t-elle poursuivi. Selon la chanteuse, on attend un album "fun et énergiquement pur : Je veux que les gens dansent et se sentent heureux".

"Je veux sortir de la musique qui s'immisce dans la vie des gens et qui les rende heureux tous les jours", a t-elle continué. Aussi, sachez que cet album (que les rumeurs voudraient titrer Chromatica) sera différent du précédent : "Avec Joanne, je travaillais sur un concept différent. C'était un album pour mon père, un album sur les traumas de ma famille, un album qui montre comment l'on se transmet les choses d'une génération à l'autre".

Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir le nouvel opus de Lady Gaga. Mais une chose est sûre, elle semble avoir renoué avec la pop rythmée dont elle seule a le secret.