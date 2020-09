Lady Gaga se confie sur sa dépression : "J'ai pensé au suicide. Tous les jours !"

Il y a quelques semaines, on vous annonçait que l'album A Star is Born, tiré de la bande-originale du film éponyme, était certifié disque de diamant en France ! Un véritable exploit pour la chanteuse qui est parvenue à séduire des dizaines de millions de spectateurs à travers le monde grâce à ses talents d'actrice. Et ce n'est pas tout. En véritable bourreau de travail, la chanteuse avait également profité du confinement pour organiser l'un des concerts caritatifs les plus importants et lucratifs de cette sombre période. Des projets plein la tête qui se concluaient en beauté avec la sortie, le 29 mai dernier, de son album Chromatica. Porté par des tubes comme Rain on Me (avec Ariana Grande) ou Stupid Love, cet opus électro-pop marquait une véritable renaissance pour l'artiste. Autant au niveau professionnel que personnel…

Récemment interviewée par la chaîne CBS, Lady Gaga en a profité pour se confier sur sa longue et difficile dépression. Un mal-être constant dû en grande partie à son rapport à la célébrité et au personnage créé pour le grand public. "Je détestais être célèbre, je détestais être une star, je me sentais épuisée et à bout de forces. J'en étais venue à regarder mon piano en disant : 'Tu as gâché ma vie. Tu as fait de moi Lady Gaga. Ma pire ennemie, c'est Lady Gaga. Qu'as-tu fait ?'" raconte l'interprète de Bad Romance. Des mots difficiles auxquels elle ajoute son impossibilité à prétendre à une vie dite normale : "Tu ne peux pas aller à l'épicerie maintenant. Si tu sors dîner en famille, quelqu'un vient à ta table. Tu ne peux pas dîner en famille sans que tout tourne autour de toi. Tout tourne toujours autour de toi. Tout le temps. Et tes tenues, regarde tes tenues, pourquoi tu portes ça ?".

Racontées dans son documentaire Gaga: Five Foot Two, les tristes péripéties de Lady Gaga avait énormément interpellé les fans de la star. Après avoir révélé être atteinte de fibromyalgie, cette dernière en avait profité pour partager les épreuves liées à son traitement : "Ce n'est pas toujours facile, quand tu es atteint d'une malade mentale, de laisser les autres le voir. Je me suis automutilée pour parfois le montrer (...) J'ai pensé au suicide. Tous les jours. J'ai vécu dans une maison où des gens me surveillaient, pour s'assurer que j'étais en sécurité." Une période très difficile pour la star qui semble désormais beaucoup plus apaisée. Grâce au soutien sans faille de sa famille (notamment ses parents et sa sœur) mais aussi à la musique, Lady Gaga est parvenue à remonter la pente et à accepter davantage son statut de star planétaire. Des angoisses et des sentiments qu'elle partage dans son opus Chromatica, pour lequel elle précise qu'"Il n’y a pas une seule chanson de cet album qui ne soit pas vraie".