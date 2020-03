Lady Gaga se confie sur sa dépression

Lady Gaga s'apprête à nous revenir avec un nouvel album - Chromatica. Porté par le très efficace Stupid Love, cet opus semble embrasser la pop de Lady Gaga que nous aimions tant. Enchaînant les interviews, l'interprète de Shallow continue d'assurer la promotion de son album -et ce, malgré les circonstances. Lors d'un entretien avec Paper Magazine, l'artiste s'est confiée sur sa dépression.

Vous le savez peut-être, Lady Gaga est atteinte de fibromyalgie - maladie qui associe des douleurs chroniques durant des années, une fatigue injustifiée et des troubles du sommeil. La douleur est telle que parfois, la chanteuse est « incapable de [se] lever du canapé ». Revenant sur cet épisode difficile, Lady Gaga ne minimise pas le rôle de BloodPop : « Il me disait : "Allez, allons-y. On va faire de la musique". Et moi je me mettais à pleurer et à évacuer ma colère à cause des douleurs ou de la dépression dont je souffre. Je commençais les journées en étant si mal et je les terminais en dansant, à m'entraîner à des mouvements devant le miroir en chantant à tue-tête. Chaque jour était une expérience enrichissante, mais ça se produisait tous les jours »

Lady Gaga revient sur sa dépression

Avec cet opus, Lady Gaga s'est donnée pour mission de faire danser le monde entier : « Je ferai tout mon possible pour faire danser et sourire le monde », ajoute t-elle. « Je suis en dépression clinique. Il se passe quelque chose dans mon cerveau où la dopamine et la sérotonine ne se déclenchent pas de la même manière, et je ne peux pas y arriver. Si quelqu'un dit : "Allez, sois simplement heureuse", je me dis : "Toi, sois heureux ! Laisse-moi souffler, être heureux n'est pas si simple" ».

Chromatica sera un album pop et dansant, un album "qui forcera les gens à se réjouir même dans les moments les plus tristes". Lady Gaga a puisé dans ses ténèbres pour nous offrir la lumière et on a hâte.