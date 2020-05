Lady Gaga se confie sur Rain on Me, sa collaboration avec Ariana Grande

ENFIN ! Lady Gaga et Ariana Grande ont dévoilé Rain on Me - une collaboration a retrouver sur le prochain album de l'interprète de Stupid Love. Chromatica est attendu pour le 29 mai prochain et pour en assurer la promotion, Lady Gaga s'est laissée aller à quelques confessions - notamment concernant ce featuring (bientôt iconique dans la sphère pop) : "Je pense qu'elle s'est imaginé que je lui dirais "Tiens, chante ça et merci pour ton temps", déclare ainsi Lady Gaga a Zane Lowe.

"Je me souviens que je lui ai dit "Oublie tout ce qui compte pour toi lorsque tu chantes, oublie tout et chante. Pendant ce temps, je vais danser devant toi". On avait cette immense baie vitrée et elle disait "Oh mon dieu, oh mon dieu, je ne peux pas". J'ai commencé à danser et elle a chanté. Elle a commencé à faire des choses avec sa voix, c'était différent. C'était la joie de deux artistes"

Elle poursuit : "Nous créons des choses qui nous mettent à l'aise. On les répand. Je le fais tout le temps. nous faisons tous des choses pour nous sentir en sécurité et j'aime challenger les artistes quand je travaille avec eux. Je leur dit de se mettre en danger, de vraiment se mettre en danger et de recommencer. Et c'était incroyable de la regarder faire".

En plus d'avoir créer un morceau qui s'annonce déjà culte, les deux artistes ont, en plus, tissé des liens. Et rien que pour ça, on espère (un jour) les voir sur scène.