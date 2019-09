Lady Gaga se confie sur la terrible période durant laquelle elle a tourné A Star is Born

Ces dernières années auront été plus qu'éprouvantes pour Lady Gaga ! Alors que son rôle dans A Star is Born vient de lui rapporter une flopée de récompenses et un nouveau statut d'actrice reconnue, la chanteuse s'est confiée sur cette période difficile. Loin de vivre une vie de rêve comme l'imagine des millions de fans, l'interprète de Bad Romance a avoué être à deux doigts de craquer psychologiquement lorsqu'elle tournait le long-métrage A Star is Born et qu'elle enregistrait la bande-originale en même temps. Et si aujourd'hui, cette dernière a décidé de prendre du temps pour elle, ça n'a pas toujours été le cas. Loin de là.

Rappelez-vous les années qui ont précédé le succès de A Star is Born. Outre son show à Las Vegas, Lady Gaga s'était également produite devant plus de 100 millions de téléspectateurs durant la mi-temps du Superbowl, en même temps qu'une tournée mondiale et que la sortie de Joanne, son dernier album solo. "Quand je faisais le Joanne Tour [il y a deux ans], j'étais en tournée depuis l'âge de 22 ans. Je venais de faire le Super Bowl Show, Coachella, A Star Is Born. J'ai vraiment commencé à craquer" confirme l'artiste de 33 ans au magazine Allure.

Seulement voilà, à l'époque, tout le monde semblait ignorer que la chanteuse à succès gérait tout à la fois. Une charge de travail énorme qui, même pour cette travailleuse acharnée, s'est avérée devenir trop importante. "Je faisais le spectacle, puis je prenais l'avion, j'allais dans un autre pays ou un autre état, je descendais, je conduisais 40 minutes jusqu'à l'hôtel, j'allais dormir, je me réveillais, je faisais un autre spectacle. J'avais des vertiges." confiait-elle récemment lors d'une interview vérité. Alors que des rumeurs parlent déjà d'un nouvel album solo, on espère simplement que Lady Gaga aura bien pris le temps de se reposer... Pour nous revenir le plus rapidement possible en pleine forme.