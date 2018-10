Lady Gaga se confie sur A Star Is Born au magazine Elle...

Lady Gaga fera la couverture du mois de novembre du magazine Elle et pour l'occasion elle a tenu a se confier sur l'aventure A Star Is Born et sur le rôle qu'elle tient. Sorti le 5 octobre, le film retrace le parcours mouvementé de Jackson Maine, star de la musique sur le déclin, qui découvre Ally, chanteuse prometteuse et qu'il propulse au rang de star. Un rôle sur mesure pour la chanteuse de trente deux ans.

"Le personnage d'Ally est éclairé par mon expérience de vie. Mais je voulais m'assurer qu'elle n'était pas moi. C'était une cadence des deux." déclare-t-elle.

Un rôle qu'elle campe à merveille et qu'elle n'aurait sans doute jamais obtenu si sa rencontre avec Bradley Cooper, survenue en 2016 lors d'un gala de charité n'avait pas eu lieu. Les deux acteurs avait alors partagé la scène le temps d'un duo sur le morceau Midnight Special de Creedence Clearwater Revival. Lady Gaga se rappelle très bien cette rencontre.

"J'ai entendu la voix de Bradley et j'ai arrêté de jouer

et j'ai dit "Oh mon dieu Bradley, tu sais chanter !" "

Côté musique, on ne doutait pas du talent de Lady Gaga et on savait qu'elle brillerait. En revanche, jouer la comédie, c'est une autre histoire quand cela n'est pas inné. Bien sûr, l'interprète de Bad Romance s'était déjà essayé à la comédie en apparaissant durant deux saisons dans la série dramatique American Horror Story. Elle y endosse les rôles de la Comtesse Elizabeth Johnson dans la saison 5 puis celui de Scathach pour la saison 6. Habituée aux rôles secondaires, avec A Star Is Born, Lady Gaga a dû se confronter aux difficultés qu'apporte un rôle principal et compare cela à ce qu'elle ressent en tant que chanteuse.

"C'est ce que je ressens en tant qu'interprète. C'est ce que l'on ressent quand on monte sur scène et que 20 000 personnes crient... et que le show est fini et qu'il n'y a plus de son. C'est émotionnel.[...] Pour moi, en musique comme en théâtre, je m'inspire toujours de mes expériences passées, de la dynamique familiale, des relations, de la douleur, du bonheur et de la joie."

Quoi qu'il en soit, Lady Gaga semble prendre son envol et surtout bien partie dans la course aux Oscars. Les fans de la chanteuse doivent être ravis et on espère que sa carrière cinématographique sera longue !