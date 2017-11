Parfois la meilleure personne à défier, c'est soi-même. Si Lady Gaga travaille en ce moment sur son prochain album avec le producteur de Born This Way, la superstar pourra dire qu'elle a une une année chargée : Super Bowl, tournage du film A Star Is Born de Bradley Cooper, tournée de concerts du Joanne World Tour... L'interprète de "Bad Romance" n'arrête jamais. Et depuis quelques semaines, Lady Gaga est également la nouvelle ambassadrice de la marque de montres Tudor, car elle incarne l'esprit "Born To Dare" ("Né pour se dépasser") comme l'explique la maison Tudor. Pour promouvoir les nouveaux modèles, Lady Gaga est à l'honneur d'une publicité assez incroyable où elle reprend Mozart dans deux tenues extravagantes.

GAGA x TUDOR And yes, that’s really me playing. #BornToDare The most important person to dare is yourself. #TudorWatch pic.twitter.com/6gDfAZ0t46 — Lady Gaga (@ladygaga) 1 novembre 2017

"La personne la plus importante à défier est soi-même.", a déclaré Lady Gaga en même temps qu'elle a partagé le visuel incroyable qui accompagne la nouvelle campagne de la marque Tudor. Dans cette publicité impressionnante, la chanteuse américaine s'affronte elle-même au piano sur "Rondo Alla Turca" de Mozart. Pour ceux qui en douteraient, c'est bien Lady Gaga qui joue ! Son côté pur en mode Marie-Antoinette se bat contre son côté sombre (qui rappelle ses meilleures tenues durant l'ère Born This Way) pour se mettre finalement d'accord. Tout simplement, on adore ! Et après on s'étonne qu'elle reçoive une standing ovation des présidents des Etats-Unis quand elle se met à jouer du piano.