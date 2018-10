Lady Gaga sacrée Disque d'Or en France avec l'album Joanne... 

Lady Gaga surf sur la vague du film A Star Is Born dans lequel elle prête ses traits au personnage d'Ally, jeune chanteuse prometteuse, propulsée sur le devant de la scène par Jackson Maine, interprété par Bradley Cooper. En effet, les ventes de son dernier album Joanne ont été boostées et ce dernier vient d'être certifié disque d'or en France.

La chanteuse de trente deux ans est sur un petit nuage depuis la sortie de A Star Is Born. Son entrée sur grand écran est un véritable succès et depuis, elle ne cesse de battre des records. Et il faut dire que l'histoire se rapproche assez de son parcours personnel et professionnel. Celle qu'on dit en bonne position pour apparaître sur la liste des nommés aux Oscars serait donc l'artiste du moment. Et pour cause, alors que la bande originale du film atteint des sommets et que son duo brillant avec Bradley Cooper sur le titre Shallow passe en boucle sur les ondes, Lady Gaga est de nouveau consacré avec son dernier album Joanne. Le succès jusqu'ici mitigé de l'opus aux sonorités country connait un regain d'attention et se hisse à la première marche du podium en étant certifié disque d'or par le SNEP. La pop star a ainsi passé les 50.000 exemplaires vendus et donne ainsi suite a ses albums précédents disque de platine (ARTPOP), double disque de platine (Born This Way et The Fame Monster) et disque de diamant (The Fame).