Lady Gaga s'exprime après la fuite de son single

Cette année devrait marquer le grand retour musical de Lady Gaga ! Après l'immense succès du film A Star is Born et de sa bande-originale, la chanteuse aux millions d'albums vendus serait sur le point de dévoiler son nouvel solo. Très attendu par ses Little Monsters, l'opus sera le sixième de la star. Alors que cette dernière avait prévu de sortir Stupid Love, son premier extrait, en février prochain, un malheureux imprévu a perturbé tous ses plans.

En effet, un court extrait du morceau a été diffusé illégalement sur le net et par les médias du monde entier. Aussitôt retiré grâce à l'appui de sa maison de disque, ce "leak" a toutefois mis l'interprète de Bad Romance dans une colère noire. C'est donc tout naturellement que cette dernière s'est exprimée très brièvement sur son compte Twitter : "Pouvez-vous tous arrêter" a t-elle affirmé en postant une photo énigmatique où l'on aperçoit une personne masquée en train d'écouter de la musique. Un petit clin d’œil aux personnes mal intentionnées qui devront désormais attendre plusieurs mois la sortie officielle des nouveaux sons de Lady Gaga.