Lady Gaga retravaille avec le producteur de Born This Way et ARTPOP sur son nouvel album

Tous les Little Monsters vont pouvoir se réjouir ! On le savait déjà, Lady Gaga est retournée en studio ces derniers jours pour enregistrer de nouvelles chansons qà retrouver sans doute sur son prochain album. Jusqu'à maintenant on ignorait avec quels musiciens elle travaillait sur ce projet top secret, mais aujourd'hui on découvre avec joie que la chanteuse américaine a recruté un ami de longue date : Lady Gaga travaille à nouveau avec DJ White Shadow en studio pour son prochain album, comme le prouve le cliché qu'elle a posté sur son compte Instagram. Et c'est une excellente nouvelle ! On vous explique pourquoi juste en dessous.

18 Oct. 2017

Connu pour avoir créé la bande originale de la série Yu-Gi-Oh, le producteur DJ White Shadow est surtout apprécié des fans de Lady Gaga pour avoir travaillé sur les albums Born This Way en 2011 et ARTPOP en 2013. On lui doit des titres géniaux comme "Bloody Mary", "Born This Way", "The Edge of Glory", "Government Hooker", "Electric Chapel", "Artpop", "Applause", "Do What U Want" ou "Sexxx Dreams". C'est aussi à lui qu'on doit le dernier single de la superstar : "The Cure". On ne change donc pas une équipe qui gagne ! On croise les doigts pour que le projet voit le jour au début de l'année prochaine, mais en attendant il y aura le Joanne World Tour qui s'arrêtera à Paris pour deux dates en février 2018.