Lady Gaga reporte son concert au Stade de France à l'année prochaine !

Il va encore falloir patienter avant de pouvoir se déhancher sur tous les tubes de Lady Gaga ! En effet, la chanteuse américaine vient de confirmer le report de son concert au Stade de France en juillet prochain. Prévu initialement pour 2020, cet événement avait déjà été reporté à l'année d'après, soit 2021, en raison de la crise sanitaire. N'étant toujours pas prête à remonter sur scène dans les conditions actuelles, l'interprète de Bad Romance vient d'annoncer qu'elle reportait, une fois de plus, sa tournée The Chromatica Ball. Résultat ? Son concert au Stade de France ne se déroulera finalement qu'en juillet 2022.

Récemment marquée par le kidnapping de ses chiens à Los Angeles, Lady Gaga a quitté il y a quelques semaines le nord de l'Italie où elle tournait dans le film House of Gucci (il devrait être présenté en France sous le nom "Gucci"). De retour aux Etats-Unis, la chanteuse vient ainsi de diffuser un communiqué de presse dans lequel elle explique les raisons de son choix concernant la tournée de son dernier album. "Bien que nous sachions que certaines parties du monde se remettent sur pied rapidement, d’autres ne sont pas encore prêtes. Donc, jusqu’à ce que nous puissions confirmer toutes les dates de la tournée à l’échelle internationale, nous devons reporter les spectacles de The Chromatica Ball à l’été 2022". Une nouvelle bien triste pour les fans de l'artiste qui attendaient avec impatience son retour sur scène !

En attendant de pouvoir retrouver son public, Lady Gaga vient d'annoncer une jolie surprise à l'occasion des 10 ans de son album Born This Way. Devenu l'un des projets les plus cultes de l'artiste, cet album marque surtout la reconnaissance ultime de son statut de popstar après l'immense succès de The Fame et The Fame Monster. Comme elle l'a récemment partagé sur les réseaux sociaux, l'interprète de Alejandro va dévoiler une édition totalement exceptionnelle de Born This Way avec pas moins de six nouvelles versions de chansons interprétées par des artistes de la communauté LGBTQIA+. En parallèle, elle a également proposé des t-shirts à l'effigie du disque. Un ensemble de surprises qui sera dévoilé le 18 juin prochain.