Lady Gaga reporte ses concerts, la fille d'Ed Sheeran pleure quand il chante et le succès d'Indochine... Toutes les news musique !

Il va encore falloir patienter avant de pouvoir se déhancher sur tous les tubes de Lady Gaga ! En effet, la chanteuse américaine vient de confirmer le report de son concert au Stade de France en juillet prochain. Prévu initialement pour 2020, cet événement avait déjà été reporté à l'année d'après, soit 2021, en raison de la crise sanitaire. N'étant toujours pas prête à remonter sur scène dans les conditions actuelles, l'interprète de Bad Romance vient d'annoncer qu'elle reportait, une fois de plus, sa tournée The Chromatica Ball. Résultat ? Son concert au Stade de France ne se déroulera finalement qu'en juillet 2022.

Récemment marquée par le kidnapping de ses chiens à Los Angeles, Lady Gaga a quitté il y a quelques semaines le nord de l'Italie où elle tournait dans le film House of Gucci (il devrait être présenté en France sous le nom "Gucci"). De retour aux Etats-Unis, la chanteuse vient ainsi de diffuser un communiqué de presse dans lequel elle explique les raisons de son choix concernant la tournée de son dernier album. "Bien que nous sachions que certaines parties du monde se remettent sur pied rapidement, d’autres ne sont pas encore prêtes. Donc, jusqu’à ce que nous puissions confirmer toutes les dates de la tournée à l’échelle internationale, nous devons reporter les spectacles de The Chromatica Ball à l’été 2022". Une nouvelle bien triste pour les fans de l'artiste qui attendaient avec impatience son retour sur scène !

En attendant de pouvoir retrouver son public, Lady Gaga vient d'annoncer une jolie surprise à l'occasion des 10 ans de son album Born This Way. Devenu l'un des projets les plus cultes de l'artiste, cet album marque surtout la reconnaissance ultime de son statut de popstar après l'immense succès de The Fame et The Fame Monster. Comme elle l'a récemment partagé sur les réseaux sociaux, l'interprète de Alejandro va dévoiler une édition totalement exceptionnelle de Born This Way avec pas moins de six nouvelles versions de chansons interprétées par des artistes de la communauté LGBTQIA+. En parallèle, elle a également proposé des t-shirts à l'effigie du disque. Un ensemble de surprises qui sera dévoilé le 18 juin prochain.

En 2020, Ed Sheeran s'est davantage manifesté dans la presse internationale pour sa générosité auprès de plusieurs associations que pour ses prouesses musicales. Après avoir fait des dons de plusieurs millions de livres durant la crise du coronavirus, le chanteur avait également accepté de donner une cours de musique à des élèves de sa région natale. Des gestes très généreux de la part de l'un des chanteurs les plus talentueux et prolifiques de ces dernières années qui avait annoncé prendre une pause musicale il y a quelques mois. Un repos bien mérité pour celui qui avait enchaîné les tubes et les tournées et qui souhaitait se concentrer sur ses proches dont sa petite fille, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, née en septembre dernier.

Alors qu'il s'apprête à faire son grand retour sur le devant de la scène dans les semaines à venir (la preuve avec l'une de ses dernières publications Instagram ci-dessous), Ed Sheeran était l'invité de la BBC il y a quelques jours. L'occasion pour le chanteur britannique de se confier sur ses projets futurs et de dire quelques mots sur sa nouvelle vie en tant que père. "Maintenant je chante devant ma fille, qui n’est pas ma plus grande fan. Elle pleure seulement !" affirme avec beaucoup d'humour la star avant de préciser tout de même que certains titres sont tolérés par cette dernière : "Elle adore Shape of You. Le rythme est bien, mais elle n’aime pas tout ce qui est trop fort." Une anecdote hilarante de la part de l'un des artistes les plus admirés de sa génération qui a encore un peu de chemin à faire avant de persuader sa fille d'adopter sa musique !

Le 20 juin dernier, soit il y a presque un an, nous étions perchés sur le toit de la Tour Montparnasse pour un concert totalement exceptionnel d'Indochine ! Un live diffusé sur les réseaux sociaux durant lequel les membres du groupe de rock avaient pu interpréter, entre autres, leur nouveau titre Nos Célébrations. Si l'événement marquait le retour de ces légendes de la chanson française après plusieurs mois d'absence, il lançait surtout les festivités de leurs 40 ans de carrière. Un anniversaire qui s'annonçait inoubliable avec le lancement d'une tournée à travers tout l'Hexagone dans les prochains mois mais surtout la sortie de deux best-of exceptionnel retraçant tous les plus grands tubes de Nicola Sirkis et de ses acolytes depuis leurs débuts en 1981.

Et justement, l'heure des comptes est arrivée ! Comme le confirme le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) il y a quelques jours, leur best-of Singles Collection (2001-2021) vient de dépasser les 200 000 ventes. Des chiffres totalement dingues par les temps qui courent et qui permettent ainsi au dernier projet d'Indochine d'être certifié double disque de platine. Dans cet opus, on y retrouve tous leurs classiques ainsi que le titre 3SEX, une reprise émouvante du titre iconique et une rencontre au sommet entre Nicola Sirkis et Christine and the Queens. Considérée par beaucoup comme un hymne à la tolérance sexuelle, cette chanson marquera l'un des nombreux combats menés par le groupe de rock français tout au long de sa carrière. Sur Twitter, le compte officiel du groupe a tenu à noter cet exploit en exprimant un modeste "Merci à tous ! ❤️".