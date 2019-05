Lady Gaga rend hommage à Steve Jobs à l'inauguration du Apple Park

C'est probablement l'un des sièges de marque les plus impressionnants au monde ! Avec ses 260 000 m2 de bureau et ses quatre années de construction, l'Apple Park de Cupertino en Californie est bel et bien là pour en mettre plein la vue ! Mais ce week-end, à l'occasion de son inauguration, il semblerait qu'une célèbre chanteuse ait fait de l'ombre au bâtiment. En effet, Lady Gaga était l'invité exceptionnel (et surprise) de cet événement organisé en plein centre de l'immeuble circulaire. L'occasion d'offrir un concert totalement inoubliable aux personnes présentes mais aussi de rendre un bel hommage à celui grâce à qui tout est possible : Steve Jobs.

C'est donc tout naturellement que les employés d'Apple ont découvert à l'instant T que Lady Gaga allait se produire à leur fête annuelle. Vêtue d'une perruque bleu électrique et d'un costume fluorescent utilisé lors de ses concerts à Las Vegas, la chanteuse a offert une prestation totalement dingue aux employés de la multinationale. Un moment de plaisir durant lequel l'interprète de Shallow a aussi tenu à rendre hommage au regretté Steve Jobs. Petit détail, c'est sous une immense arche en forme d'arc-en-ciel que tout s'est déroulé. Un hommage à la communauté LGBTQ+ pour celle qui les défend depuis ses débuts dans l'industrie musicale.