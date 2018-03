Lady Gaga rend hommage à Elton John avec Your Song

Bon en général, les albums de reprises, c’est pas toujours la folie. Mais quand les plus grands artistes de la pop et de la country de la terre reprennent du Sir Elton John, on peut se dire que le résultat devrait être cool. Revamp en sera l’exemple, on espère. Cet album de reprises sortira le 6 avril en hommage à Elton. Pas de panique, il est toujours en vie. Ed Sheeran, Pink, COldplay, Sam Smith, Miley Cyrus, Mary J. Blige sont sur le coup. Egalement Lady Gaga qui reprend Your Song et elle a dévoilé le son sur son Youtube à découvrir !

Lady Gaga et Elton John avaient déjà chanté Your Song en duo aux Grammy Awards en 2010 donc la Lady connait le son assez bien ! Que l’on aime ou pas Lady Gaga, c’est une interprète d’exception ! Sinon ça vous dirait un quiz sur les paroles des titres de Lady Gagou ?