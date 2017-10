Lady Gaga reçoit une standing ovation des anciens présidents des Etats-Unis (VIDÉO)

La pop star était très bien entourée ce samedi soir au Texas. Alors qu'elle retravaille avec le producteur de Born This Way sur son nouvel album, Lady Gaga est sortie de son studio ce week-end pour se rendre au 'Deep From the Heart: The One America Appeal', un concert organisé afin de récolter des fonds pour les victimes des ouragans qui ont ravagé le Sud des Etats-Unis, Porto Rico et les Îles Vierges américaines. Lors de cet événement caritatif, la superstar a fait une apparition surprise durant laquelle elle a livré trois performances magistrales devant cinq anciens présidents américains : Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush et Jimmy Carter qui lui ont tous fait une standing ovation. C'est à revoir en vidéo tout de suite.

Nothing more beautiful than everyone putting their differences aside to help humanity in the face of catastrophe. #OneAmericaAppeal pic.twitter.com/2TPdPonvWv — xoxo, Gaga (@ladygaga) 22 octobre 2017

Après avoir chanté "Million Reasons", "Yoü and I" qu'elle n'a pas oublié de dédier aux présidents assis au premier rang et"The Edge of Glory" seule au piano, Lady Gaga a reçu une standing ovation bien méritée de la part des anciens présidents des Etats-Unis. Bill Clinton a même essuyé une larme ! À la suite de cette soirée qui a permis de récolter 31 millions de dollars, Lady Gaga a posté l'image ci-dessus avec Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush et Jimmy Carter avec la légende suivante : "Rien n'est plus beau que tous ceux qui mettent leurs différences de côté afin d'aider l'humanité face à la catastrophe". On ne peut être que d'accord avec elle. Vivement qu'elle passe en France pour le Joanne World Tour en février 2018 !