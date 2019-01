Lady Gaga quitte précipitamment la cérémonie des Critic Choice Awards... à cause de son cheval !

Dimanche dernier, Lady Gaga triomphait de nouveau aux Critic Choice Awards 2019 en remportant notamment les prix de la Meilleure Actrice Dramatique pour A Star Is Born et de la Meilleure Chanson Originale pour Shallow. Un sacre bien mérité qui annonce, espérons-le, un futur carton pour les Oscars ! La chanteuse était honorée mais la fête a tourné court lorsqu’elle a du partir précipitamment pour une raison surprenante. C’est sur Instagram qu’elle a expliqué pourquoi. « Cela m’attriste de dire qu’après la cérémonie j’ai appris que mon petit ange de cheval Arabella, était mourante. Je me suis précipitée jusqu’à elle pour lui dire au revoir. », a-t-elle écrit sur le réseau social, « Elle est et était un superbe cheval. »

« Nos âmes et esprits ne faisaient qu’un. Quand elle souffrait, je souffrais aussi. Je n’oublierai jamais les moments que nous avons partagés », continue l’interprète de Million Reasons, « Ces longues randonnées ensemble, galopant à travers les canyons. Quand je lui donnais des cookies. Elle fera toujours partie de moi. Je suis très triste. Mais je veux que ta douleur s’arrête, et que les portes du Paradis s’ouvrent à toi ». Full support à elle ! Par ailleurs, Lady Gaga a récemment battu un nouveau record avec Bad Romance en dépassant le milliard de vues sur YouTube.