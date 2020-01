Lady Gaga préparerait-elle une annonce majeure ?

Lady Gaga sera bientôt de retour avec un nouveau single et visiblement, à en croire les médias, elle serait prête à faire une annonce majeure. Explications.

Tout est parti d'un reportage signé Hits Daily Double (un média spécialisé dans la musique et les rumeurs qui s'y rapportent). "La rumeur dit que Lady Gaga d'Interscope est sur le point de faire des annonces importantes concernant de nouvelles musiques et des projets de tournée", affirment-ils. Et ce n'est pas tout ! Le média Idolator renchérit en ajoutant que Lady Gaga se produira au AT&T TV Super Saturday Night (juste avant le SuperBowl). Petit bonus, l'évènement sera retransmis sur Twitter. Il n'en faudra pas plus pour que les rumeurs appellent à une annonce majeure.

Pour découvrir le nouvel album de Lady Gaga, il faudra patienter encore un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le prochain single de la chanteuse, lui, sortira en février prochain.