On vous l'annonçait hier : Ed Sheeran décidait de quitter Twitter ! La faute à une malveillance ambiante qui commençait à lui peser. Et parmi les coupables de ces attaques incessantes, il semblerait que les fans de Lady Gaga se retrouvent en première ligne ! C'est du moins ce qu'a révélé l'interprète de Shape of You. Il n'en fallait guère plus pour faire monter au créneau la chanteuse - qui lutte avec ferveur contre le harcèlement sous toutes ses formes via sa Born This Way Fondation. Aussi a-t-elle posté aux 25 millions d'abonnés de son compte Instagram un message de soutien au jeune artiste britannique.

What an incredible talented artist I LOVE ED @teddysphotos deserves all our love and respect like all humans do. I wish all people on the internet would be positive and loving and apart of creating an online community that is kind and empowering, not hateful and mean. No reason to tear down an artist simply because they are on top. Work harder to be kinder everybody. That should be your first duty to humanity. Une publication partagée par xoxo, Gaga (@ladygaga) le 4 Juil. 2017 à 12h15 PDT

Un message pacifiste de la part de Lady Gaga, qui a délaissé son costume de prof remplaçante, rappelant que le paysage musical mondial est assez vaste pour que co-existent plusieurs chanteurs : "Quel artiste incroyable et talentueux ! J'aime Ed, il mérite amour et respect comme tous les autres être humains. J'aimerais que tous les gens sur Internet soient positifs, aimants et puissent créer une communauté aimante et bienveillante et non haineuse. Inutile de lyncher un artiste simplement parce qu'il a du succès. Il faut travailler afin d'être plus gentil les uns envers les autres. Cela devrait être votre premier devoir envers l'humanité".