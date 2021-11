Lady Gaga : Pour House of Gucci, la star a vécu comme Patrizia Reggiani pendant un an

C'est l'un des films les plus attendus : Ridley Scott signera cette année House of Gucci - un mastodonte qui reviendra sur l'une des famille les plus puissantes de l'univers de la mode. Côté casting, le film s'offre une brochette d'acteurs sur mesure avec Jared Leto, Lady Gaga, Adam Driver ou encore Camille Cottin. Et justement, pour entrer dans le rôle de Patrizia Reggiani, Lady Gaga (qui a déjà prouvé ses talents dans A Star is Born) s'est imposée près d'un an de préparation.

“Cela fait trois ans que j’ai commencé à y travailler et je vais être totalement honnête et transparente: j’ai vécu [comme Patrizia Reggiani] pendant un an et demi. J’ai parlé avec le même accent pendant neuf mois”, a ainsi confié l'artiste à Vogue Italie. Pour rappel, House of Gucci revient sur l’assassinat de Maurizio Gucci, l’héritier du fondateur de la prestigieuse griffe italienne en 1995. Or, ce meurtre fut commandité par Patrizia Reggiani, son ex-femme.

"En dehors des caméras, je n’ai jamais arrêté. Je suis restée avec elle. Il m’était presque impossible de parler avec l’accent en étant blonde. J’ai dû, de fait, me teindre les cheveux. J’ai alors commencé à vivre d’une telle sorte que tout ce que je regardais, tout ce que je touchais, je le voyais sous le prisme de l’argent", poursuit Lady Gaga.

"J’ai ressenti quelques difficultés psychologiques à un moment, vers la fin du tournage, se remémore-t-elle. [...] Un jour, je suis sortie en Italie avec un chapeau pour me promener. Je n’avais pas fait de promenade depuis environ deux mois. J’ai paniqué. J’ai cru que j’étais sur un plateau de cinéma.”

Pour voir ce qui s'annonce comme l'un des plus succès de cette fin d'année, rendez-vous le 24 novembre au cinéma.