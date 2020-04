Lady Gaga partage la cover de Chromatica

Chromatica, sixième opus de Lady Gaga, aurait dû sortir le 10 avril prochain. Mais en raison du Coronavirus, l'artiste a choisi de repousser la sortie de cette album tant attendu : "Je veux que l'on puisse faire la fête tous ensemble', annonçait-elle. Mais pour faire patienter ses fans, l'interprète de Stupid Love a partagé la cover de Chromatica (et ça vaut le détour) :

Et ce n'est pas tout ! La chanteuse a changé sa photo de couverture. On peut maintenant lire “In Chromatica no one thing is greater than another.” - que l'on pourrait traduire par "A Chromatica, rien n'est plus grand qu'autre chose". Bien qu'il faille attendre encore un peu, une chose est sûre : cet album verra le jour en 2020 !