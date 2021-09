Lady Gaga partage l'affiche officielle de House of Gucci (PHOTO)

Le 24 novembre prochain, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons et Al Pacino seront à l'affiche de l'un des films les plus attendus de l'année : House of Gucci. Alors que les clichés du tournage et les articles sur le sujets se multiplient depuis plusieurs mois, le public semble de plus en plus enthousiaste à l'idée de découvrir l'histoire à la fois tragique et fascinante de la famille Gucci… Mais que s'est-il réellement passé ?

Nous sommes en mars 1995. A l'époque, le monde de la mode est secouée par une terrible affaire de meurtre. Au cœur du scandale ? Maurizio Gucci, petit-fils et héritier du fondateur de la marque de luxe italienne Gucci, se fait froidement assassiner dans le hall de l'immeuble milanais où il possède des bureaux. À la tête d'une immense fortune depuis la vente de la marque quelques temps auparavant, les premiers soupçons se dirigent vers la mafia italienne, à qui il aurait pu faire de l'ombre après avoir émis le souhait d'ouvrir un casino à Crans-sur-Sierre. Mais quelques temps plus tard, c'est vers Patrizia Reggiani, l'ex-femme de l'homme d'affaires avec qui elle a eu deux enfants, que tous les soupçons se tournent. Très rapidement, la police arrête Patrizia, une voyante napolitaine, Giuseppina Aurienna, et trois complices dont Orazio Cicala, le présumé assassin. Condamnée en 1998 à vingt-six ans de prison pour avoir commandité, trois ans plus tôt, le meurtre de son richissime ex-époux, celle que l'on surnomme "la veuve noire" fascinera le monde par sa personnalité sombre et son panache sans pareil.

Pour interpréter ce personnage dans House of Gucci, le biopic qui sortira le 24 novembre prochain au cinéma, Ridley Scott a fait appel à la talentueuse Lady Gaga. Un rôle diabolique qui s'annonce déjà comme l'une des performances marquantes de cette année. Alors que le tournage s'est terminé il y a plusieurs mois et que l'on découvrait la bande-annonce du long-métrage il y a peu, la chanteuse américaine vient de dévoiler l'affiche officielle sur son compte Instagram. En légende, cette dernière ne met que "Pour Thanksgiving, rejoignez la famille. #HouseOfGucci". On y voit, sur un fond de couleur sombre, les cinq personnages principaux, le visage fermé et le regard soucieux. On peut également lire sur l'affiche que la phrase "un héritage qui vaut la peine de tuer" a été ajoutée. De quoi galvaniser comme il se doit les plus impatients d'entre nous !

