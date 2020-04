Lady Gaga : On World : Together At Home a son album !

C'était LE concert à ne pas manquer ce week-end : le 18 avril dernier, Lady Gaga a réuni les plus grands artistes du monde entier pour mieux lutter contre le coronavirus. Au programme, près de huit heures de concert - animées par Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon mais aussi Stephen Colbert. Si vous avez manqué les performances d'Angèle ou encore de Christine & The Queens, pas de panique ! Le Replay est là. Mais, ce n'est pas tout : One World Together At Home est également disponible sous forme d'album.

The Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish, Finneas, Elton John ou encore Paul McCartney... tous ont répondu à l'appel. L'album est à retrouver sur les plateformes de streaming telles que Spotify !

Le One World : Together At Home a permis de récolter près de 127,9 millions de dollars.