Lady Gaga, Linkin Park, Ed Sheeran... Les news musique de la semaine

Samedi est synonyme de récap' musical sur virginradio.fr. Chaque semaine la rédac' vous concocte une petite liste de ce qui ne fallait musicalement pas manquer. Cette semaine on lève le voile sur le mystère qui se cache derrière le chapeau de la pochette de "Joanne", le nouvel album de Lady Gaga. Le groupe Linkin Park a quant à lui partagé avec le monde entier les meilleurs moments du regretté Chester Bennington et pendant ce temps les internautes ont trouvé le sosie inattendu d'Ed Sheeran ! Côté sorties musicales, on retrouve Miley Cyrus et son nouvel album "Younger Now" maintenant disponible ainsi que Julien Doré qui a sorti son single "Porto-Vecchio" et ça vaut le détour !