Lady Gaga : Le Chromatica Ball du Stade de France reporté en juillet 2021

Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir applaudir Lady Gaga au Stade de France. Pour rappel, l'artiste a dévoilé son tout nouvel album (Chromatica) il y a quelques semaines et l'opus s'est littéralement imposé dans les charts. Petit bonus, son duo Rain on Me (avec Ariana Grande) a permis à l'interprète de One last Time de battre des records. Evidemment, le monde entier attendait une tournée pour qu'enfin, Lady Gaga puisse célébrer cette sortie comme il se doit. Malheureusement, la pandémie de coronavirus en a décidé autrement : le show initialement prévu pour cet été au Stade de France sera -évidemment- reporté.

Ainsi, rendez-vous le dimanche 25 juillet 2021 pour voir Lady Gaga sur la scène du Stade de France !

???? OFFICIEL ????En lien avec la situation sanitaire @ladygaga reporte son concert initial du 24 juillet 2020 au 25 juillet 2021 !⚔️????Toutes les infos sont ici : https://t.co/q8GtFjzlkr pic.twitter.com/o1FwPlak4V — Stade de France (@StadeFrance) June 26, 2020

Si vous déteniez déjà vos billets, sachez qu'ils resteront évidemment valables pour la date arrêtée l'année prochaine. Aussi, quelques places sont encore disponibles pour les retardataires qui voudraient voir la popstar à l'oeuvre.