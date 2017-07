Lady Gaga, Laverne Cox, Katy Perry... Les stars se liguent contre Donald Trump

Hier soir, le président des Etats-Unis a encore une fois déclenché une immense vague de critiques. C’est via une série de tweets (comme à son habitude) qu’il a annoncé que les personnes transgenres ne seraient plus autorisées à servir dans l’armée américaine. Une discrimination – encore une - qu’il justifie par le "fardeau des coûts médicaux énormes" et les "perturbations" que leur présence entrainerait. Bien évidemment, l’annonce a provoqué la colère des internautes tout autour du monde et a notamment scandalisé de nombreux artistes. Toujours au front contre Donald Trump, Katy Perry n’a pas hésité à faire part de sa consternation, tout comme Lady Gaga ou Sam Smith. L’actrice d’Orange is the New Black Laverne Cox, elle même ouvertement transgenre, a publié un long message sur son compte Instagram.

« J’ai rencontré de nombreux américains transgenres qui ont servi ou servent actuellement dans l’armée de notre pays. Ils m’ont raconté des histoires humiliantes, ils m’ont raconté avoir été mégenrés ou avoir expérimenté des maltraitances alors qu’ils sont prêts à risquer leur vie, quand beaucoup d’entre nous n’oserons jamais le faire, y compris notre actuel président. Cette dernière décision allant à l’encontre de la politique d’Obama continue d’envoyer un message selon lequel nos vies, notre sécurité et notre engagement valent moins que ceux des autres et sont indésirables dans ce pays, ce pays que j’aime tellement. Unissons-nous et clamons aux américains transgenres que malgré ce que ce président et son administration proclament, les vies, la sécurité et l’engagement des trans sont précieux et importants. » - Laverne Cox (Orange Is The New Black)

The message you have just sent has endangered the lives of people all over the United States and overseas bravely serving our nation @POTUS — xoxo, Gaga (@ladygaga) 26 juillet 2017

« Le message que vous venez d’envoyer met en danger les vies de gens partout aux Etats-Unis et à l'étranger, qui servent courageusement notre nation. » - Lady Gaga

ALL those who defend our right to live freely should be able to serve freely! There are THOUSANDS currently serving! #ProtectTransTroops — KATY PERRY (@katyperry) 26 juillet 2017

« Tous ceux qui défendent nos droits de vivre librement devraient pouvoir s’engager librement ! Ils sont actuellement DES MILLIERS à servir dans l’armée ! » - Katy Perry

Trans rights are human rights ✌???? — yung menace (@petewentz) 27 juillet 2017

« Les droits des personnes transgenres sont des droits humains ! » - Pete Wentz (Fall Out Boy)

I just want to tell the transgender community that I love you and you ARE supported no matter what. #ProtectTransTroops — Demi Lovato (@ddlovato) 26 juillet 2017

« Je veux simplement dire à la communauté trans que je vous aime et que vous êtes soutenus, peu importe ce qui arrive. » - Demi Lovato

« Les droits des personnes transgenres sont des droits humains » - Ellie Goulding

this girl will be raised to know that we are all equal, even when our government says otherwise. pic.twitter.com/fo5x5P7pUi — Dan Reynolds (@DanReynolds) 26 juillet 2017

« Cette petite fille sera élevée en sachant que nous sommes tous égaux, même si le gouvernement dit l’inverse. »

- Dan Reynolds (Imagine Dragons)

In utter disbelief #protecttranstroops Une publication partagée par Sam Smith (@samsmithworld) le 26 Juil. 2017 à 10h09 PDT

« Complètement incrédule. » - Sam Smith

« Les droits des personnes transgenres sont des droits humains » - Ariana Grande

hey @realDonaldTrump you are a cruel, incompetent, sociopath. your business empire was a failure. your presidency is a failure. resign. — moby XⓋX (@thelittleidiot) 26 juillet 2017

« Hey @realDonaldTrump, vous êtes cruel, incompétent, sociopathe, et votre empire financier est un échec. Votre mandat présidentiel est un échec. Démissionnez. » - Moby

La condition des personnes transgenres continue donc de se dégrader dangereusement aux Etats-Unis sous Donald Trump, qui a remis en cause les droits LGBT dès son arrivée au pouvoir. Heureusement malgré la situation, le monde du divertissement continue de se payer la tête de Donald Trump, à l‘image de Lin-Manuel Miranda, qui a créé une comédie musicale à partir des tweets du président. Le nouveau gouvernement américain inspire aussi bon nombre d’artistes, comme Arcade Fire et sa chanson anti-Trump « I Give You Power ».