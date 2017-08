Alors que Lady Gaga nous donnait un avant-goût de ses concerts à l'aide de teasers particulièrement efficaces, elle donnait son premier live hier, mardi 1er août, au Canada et plus précisément à Vancouver. L'occasion pour les - très nombreux - fans de l'auteure/compositrice/interprète de découvrir la setlist de son Joanne World Tour. Une tournée qui va porter leur idole jusqu'au Brésil, en passant par l'Europe et bien évidemment par de nombreux états d'Amérique du nord. La liste des différents titres - retravaillés pour l'occasion - est un joli hommage aux différentes périodes de la carrière de l'artiste.

Act 1

1. Diamond Heart

2. A-Yo

3. Poker Face

4. Perfect Illusion

Act 2

5. John Wayne

6. Scheibe

7. Alejandro

Act 3

8. Just Dance

9. LoveGame

10. Telephone

Act 4

11. Applause

12. Come to Mama

13. The Edge of Glory

14. Born This Way

Act 5

15. Bloody Mary

16. Dancin’ in Circles

17. Paparazzi (A Capella)

18. Angel Down

19. Joanne

Act 6

20. Bad Romance

21. The Cure

Encore

22. Million Reasons

Vingt-deux titres (!) divisés en 6 actes différents qui permettent au caméléon de la chanson américaine de changer autant de fois de costume. Les live de Lady Gaga - qui vient d'être convoquée au tribunal dans l'affaire opposant Kesha à son producteur - sont toujours impressionnants et il semblerait que ce Joanne World Tour ne déroge pas à la règle. Couleurs flashy, chorégraphies endiablées, piano XXL en plexiglass viennent accompagner les chansons de Lady Gaga qui ne se ménage pas sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans, toujours très fidèles depuis ses débuts fracassants en 2008. Que de chemin parcouru !