Lady Gaga : Poker Face, la cover de The Voice à ne pas manquer (VIDEO)

Lady Gaga est l'une des popstars les plus prisées et après tout ce temps, on ne pensait pas pouvoir entendre de nouvelles reprises percutantes. Et pourtant, Isilde l'a fait ! Lors de son audition à l'aveugle samedi dernier, la jeune fille a ébloui les coaches de The Voice 9 en reprenant Poker Face. Voyez plutôt :

Et la performance est encore plus bluffante lorsque l'on connait le passé de la candidate : Très jeune, on lui détecte une maladie neurologique: la dyspraxie (maladie qui induit des troubles de l’organisation et de la coordination). Mais, ce n'est pas ce qui l'a empêchée de travailler dur et d'apprendre le piano puis la guitare. Samedi dernier, Isilde a pu savourer sa victoire sur la maladie grâce à son travail acharné.