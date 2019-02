Lady Gaga joue Shallow aux Grammy's, Angèle aux Victoires de la Musique... les vidéos musique de la semaine !

Vous avez manqué les vidéos musicales sorties cette semaine ? Pas de panique, on a selectionné le meilleur pour vous. D'abord, on commence avec les Grammy Awards - où Lady Gaga, Camila Cabello, Miley Cyrus, Shawn Mendes et Alicia Keys ont fait le show (entre autres). La France n'est pas en reste puisque le même week-end se déroulaient les Victoires de la Musique. Et s'il y a une performance qui nous a marqués, c'est bien celle d'Angèle avec Roméo Elvis pour Tout Oublier. Tout de suite, un petit échantillon !

SHAWN MENDES FT. MILEY CYRUS - IN MY BLOOD

LADY GAGA - SHALLOW

ANGELE FT. ROMEO ELVIS - TOUT OUBLIER

ALICIA KEYS - MEDLEY SUR DEUX PIANOS

CAMILLA CABELLO OUVRE LES GRAMMY AWARDS

KATY PERRY FT. ZEDD - 365

LOLA LE LANN - LOLA A L'EAU

Côté clip, Katy Perry et Zedd ont (enfin) dévoilé leur collaboration (très attendue). Et le petit bonus, c'est qu'on a même droit au clip de 365. Aussi, on vous invite à découvrir le premier clip (estival et réussi) de Lola Le Lann. La jeune artiste embrasse une carrière de chanteuse qui, franchement, lui va bien.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos musicales !