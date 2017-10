Lady Gaga : Les dates du Joanne World Tour à Paris reprogrammées les 20 et 21 février 2018

Moins d'un mois après avoir fait l'annonce du report de ses concerts en Europe à cause de sa maladie, Lady Gaga a déjà reprogrammé toutes les dates du Joanne World Tour qui auraient dû se dérouler en cette fin d'année entre l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suisse, le Danemark, la Suède, la Belgique et bien sûr la France. En effet, c'est officiel : Lady Gaga montera finalement sur la scène de l'AccorHotels Arena à Paris les 20 et 21 février 2018 pour défendre son dernier album studio : Joanne. Une très bonne nouvelle pour tous les Little Monsters !

Du repos et des soins intensifs ont permis à Lady Gaga de reprendre des forces afin d'être au top pour ses milliers de fans sur scène. Au lieu d'assurer deux shows exceptionnels à Paris les 6 et 7 octobre derniers comme c'était prévu à l'origine, l'interprète de "Poker Face" viendra donc en France les 20 et 21 février 2018 avec son Joanne World Tour. Comme précisé par Live Nation, les modalités d'échange ou de remboursement des billets seront annoncées lundi sur leur site. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour retrouver Lady Gaga sur scène ! En attendant, découvrez l'histoire qui se cache derrière le chapeau de Joanne.