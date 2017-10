Lady Gaga : Joanne certifié disque de platine, retour sur le succès de l'album

Les récompenses pleuvent pour Lady Gaga ! Si elle recevait ce week-end une standing ovation de la part de cinq anciens présidents des Etats-Unis, l'interprète de "Sinner's Prayer" peut désormais se vanter d'avoir quatre albums certifiés disques de platine aux Etats-Unis. En effet, son dernier album Joanne vient d'être certifié disque de platine par la Recording Industry Association of America, un an après sa sortie. Ce n'est pas donné à tout le monde de vendre 1 millions d'exemplaires aux USA ! La superstar a également réalisé cet exploit avec les albums The Fame, The Fame Monster et Born This Way.

My album #Joanne is Officially Certified Platinum in the United States! I couldn’t be more happy thank you from me and my family to you! ❤️ #littlemonsters #monsters #ladygaga #music Une publication partagée par xoxo, Gaga (@ladygaga) le 23 Oct. 2017 à 13h39 PDT

Dévoilé le 21 octobre 2016, Joanne est devenu le quatrième album de sa carrière à se classer numéro 1 lors de sa sortie au prestigieux Billboard 200, s'écoulant à 201 000 unités (dont 170 000 ventes pures) pendant sa première semaine aux Etats-Unis. Et dire que certains croyaient qu'elle était finie ! On devrait d'ailleurs retrouver Lady Gaga en train de défendre Joanne pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards qui se déroulera le 28 janvier 2018 à New York. Comme vous pouvez le voir (ci-dessus), la pop star est très fière de cette nouvelle récompense et on espère que le prochain disque sur lequel elle travaille avec le producteur de Born This Way fera aussi bien.