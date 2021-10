Lady Gaga invite une jeune fan sur scène pour chanter La Vie en Rose d'Edith Piaf (VIDEO)

Alors que ses Little Monsters attendent avec impatience la tournée mondiale de son dernier opus, Chromatica, qui devrait arriver dans les mois à venir, Lady Gaga vient d'entamer son grand retour à Las Vegas du 14 au 31 octobre. Plus de trois ans après le lancement de sa résidence au Park MGM, l'un des plus grands casinos de la ville, la star américaine fait donc un come-back remarqué pour quelques représentations avec son spectacle Jazz & Piano. Un show intimiste aux accents vintage dont certains extraits ont déjà fuité sur les réseaux sociaux. Visiblement au top de sa forme, celle qui vient de terminer le tournage de House of Gucci, le dernier long-métrage de Ridley Scott prévu pour le mois de novembre, s'est même laissée aller à quelques "incartades" au planning.

Dernier fait d'arme de la diva américaine ? Un moment absolument adorable durant son interprétation du titre La Vie en Rose d'Edith Piaf. En effet, ces derniers jours, lors d'une de ses représentations à las Vegas, alors qu'une petite fille nommée Alba lui tendait une rose en bas de la scène, Lady Gaga l'a invité à monter à ses côtés pour l'accompagner sur cette chanson d'amour iconique. Une séquence absolument magique durant laquelle la star et sa jeune fan chantent ensemble quelques notes de ce morceau. Impressionnée par la gouaille de l'enfant, l'interprète de Bad Romance l'a ensuite pris dans ses bras et fait saluer la foule, totalement éblouie par ce moment d'émotion. On vous laisse regarder !

Pour continuer d'écouter Lady Gaga et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !