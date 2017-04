Lady Gaga invite ses fans sur le tournage de son film à Coachella

Lady Gaga gâte ses fans à l'occasion de Coachella 2017. Samedi soir la star était sur la scène du festival californien, et la remplaçante de Beyoncé a régalé son public avec un concert remarquable. La mother monster en a également profité pour dévoiler une toute nouvelle chanson, The Cure. Un titre aux vibes troipcal mais surtout très pop qui n'a pas manqué de rassurer tous ses admirateurs, surtout ceux qui s'étaient montré quelque peu désappointé par son dernier album, Joanne. L'autre bonne nouvelle c'est que les little monsters vont pouvoir participer au tournage du film A Star is Born réalisé par Bradley Cooper et avec Lady Gaga !

I am so excited to star in my first movie alongside someone I'm so lucky to call my friend. I always wanted to be an actress on the big screen. The story of "A Star is Born" is so special and I'm so grateful to Bradley for making my dream come true. Can't wait for you to meet Ally. She has her first scene in 5....⏰ Une publication partagée par xoxo, Gaga (@ladygaga) le 17 Avril 2017 à 8h29 PDT

Pour apparaître dans ce remake du célèbre film de George Cukor avec Judy Garland, c'est simple ! L'équipe du film tournera dans l'enceinte de Coachella plusieurs scènes ce mardi et mercredi 19 avrils dès 11h (heure locale). Il suffit pour les fans d'être âgé d'au moins 18 ans et de s'acquiter de la somme de 10 dollars ( qui sera reversée à la foundation Born This Way de Lady Gaga) via ce site et de se rendre sur le lieu de tournage. Ils pourront alors jouer les figurants et apparaître dans des scènes qui dépeindront un concert de musique country. Les figurants devront être vêtus d'un jean, de bottes et d'un Stetson ! Lady Gaga a déjà partagé une photo extraite du tournage qui a commencé ce lundi. La sortie du film est prévue pour septembre 2018.