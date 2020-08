Lady Gaga grande gagnante des MTV VMA's 2020, le palmarès complet

Après des mois de confinement, les artistes ont retrouvé - le temps de quelques heures- l'ambiance des cérémonies. Hier se déroulaient les MTV VMA's 2020, l'occasion pour certains de repartir avec un trophée ou alors, de se produire pour la première fois depuis des mois. Alors que Miley Cyrus a joué Midnight Sky pour la première fois, Ariana Grande et Lady Gaga, elles, ont livré une performance incroyable sur Rain on Me. Tout de suite, le palmarès.

Video de l'année - The Weeknd – “Blinding Lights”

Artiste de l'année - Lady Gaga

Chanson de l'année - Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Meilleure collaboration - Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Meilleur nouvel artiste - Doja Cat

Meilleure vidéo pop - BTS - On

Meilleur clip rock - Coldplay - Orphans

Meilleur clip (enregistré à la maison ) - Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U”

Meilleure performance en quarantaine - CNCO – Unplugged At Home

Meilleure réalisation - Taylor Swift – “The Man”

Tricon Award - Lady Gaga

Sacrée Artiste de l'année, Lady Gaga est repartie avec pas moins de quatre récompenses - dont le Tricon Award. De son côté, The Weeknd a remporté le trophée de la vidéo de l'année pour Blinding Lights.