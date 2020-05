Lady Gaga ft. Ariana Grande sur Rain On Me, votre son #VirginFriday cette semaine !

Patience, plus que quelques jours avant de pouvoir découvrir le nouvel album de Lady Gaga. Initialement prévue pour le mois d'avril, la sortie de l'opus a été décalée en raison de la pandémie mondiale qui sévit actuellement. Mais que les fans se rassurent, l'attente en vaut la peine : après avoir dévoilé le très efficace Stupid Love, Lady Gaga nous offre cette fois une collaboration avec Ariana Grande. Tout de suite, découvrez Rain On Me, votre son son #VirginFriday cette semaine !

Rain on Me vient prouver que Chromotica sera probablement l'un des meilleurs albums pop de l'année : Lady Gaga nous prépare là un album de célébration et de fête mais aussi, est dédié à l'amour - tout ce dont on a besoin en ce moment. Fidèles à elles-mêmes, les deux popstars signent un titre efficace qui ne devrait pas tarder à grimper dans les charts.