Lady Gaga ft. Ariana Grande, Rain On Me sortira la semaine prochaine

ENFIN ! Après des semaines d'attente, Lady Gaga a finalement arrêté une nouvelle sdate pour la sortie de son album Chromatica - on attend ainsi l'opus pour le 29 mai prochain. Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez que la collaboration entre Lady Gaga et Ariana Grande, elle, devrait être publié le 22 mai - Rain On Me est figurera sur l'album, avec deux autres collaborations de prestige.

Chromatica aurait dû être publié en avril dernier mais en raison de la pandémie qui sévit, Lady Gaga a choisi d'en repousser la sortie. "Quand l'album sortira, je veux que l'on puisse danser ensemble, suer ensemble, s'embrasser", écrivait-elle à ses fans il y a quelques semaines. D'ici une semaine, Rain On Me succèdera à l'excellent Stupide Love. Patience...!