Lady Gaga ft. Ariana Grande ? Le point sur les rumeurs

La sphère musicale est dans les starting-blocks. la raison ? Le prochain album de Lady Gaga, prêt à sortir. La chanteuse nous a déjà offert un (joli) extrait de Chromatica avec Stupid Love qui, clairement, annonce un retour plus pop que jamais. Peu de temps après l'annonce de ce nouvel opus, les rumeurs de featurings ont commencé à circuler avec, en tête, un duo avec Ariana Grande. Pourquoi ? tout simplement parce que l'interprète de Thank U, Next aurait liké quelques posts signés lady Gaga. Mais alors, les rumeurs sont-elles vraies ? On fait le point.

Que réserve Chromatica ?

D'abord, sachez que de nombreux fans sont persuadés qu'un duo entre les deux chanteuses est bel et bien prêt : on parle même d'une sortie prévue le 3 avril prochain (soit une semaine avant la publication de Chromatica). Petit bonus, on aurait même un titre : Rain on Me. Ce qui renforce les rumeurs, c'est un article publié dans Paper Magazine, consacré à Lady Gaga en personne. Il semblerait ainsi qu'une collaboration entre l'interprète de Shallow et « une popstar féminine qui a également vécu un immense traumatisme aux yeux du public » soit en préparation.

Lady Gaga has collaborated “with a fellow female pop star, who has similarly experienced immense trauma while in the public eye. Their song together is a monster of a dance tune, but its message is about submitting yourself to devastation.”#CHROMATICA pic.twitter.com/YdkBNQK2dy — GM ❾❻ (@gagamonster96) March 16, 2020

Pour les fans, ça ne fait aucun doute : Ariana Grande a, on le rappelle, vécu un traumatisme violent à Manchester. « Leur collaboration est un morceau dance monstre, mais son message parle de se soumettre à la dévastation (...) un morceau dance-floor parfait », décrit le magazine. Lady Gaga ne donne pas de nom mais explique : « [C'est une] célébration de toutes les larmes (...) Je me suis assise avec elle et nous avons parlé ensemble de nos vies. Il s'agit de deux femmes qui ont une conversation sur la façon dont nous devons avancer et dont nous devons être reconnaissantes pour ce que nous faisons »

Retrouverons-nous Ariana Grande sur cet album ? Seul le temps le dira !