Lady Gaga : Free Woman sera son prochain single

L'an dernier, Lady Gaga faisait un retour pop réussi avec l'excellent Chromatica : porté par des singles efficaces tels que Stupid Love ou encore Rain On Me (ft. Ariana Grande), l'opus témoigne de l'envie évidente de Gaga de renouer avec la pop qui a fait son succès. Pandémie oblige, la star n'a pas pu présenter ce nouveau chapitre sur scène. Mais, ce n'est pas une raison pour cesser de le défendre -bien au contraire. Bien qu'actuellement sur le tournage de House of Gucci, Lady Gaga a choisi sont prochain single - et ce sera Free Woman.

Récemment utilisé dans une campagne publicitaire pour Dom Pérignon, le titre (qui cumule près de 48 millions d'écoutes sur Spotify) est aussi l'un des favoris des fans. Free Woman prône l'indépendance et la liberté - un cocktail parfait pour ce printemps 2021.