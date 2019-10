Lady Gaga fête les un an de la sortie de A Star is Born sur les réseaux sociaux (PHOTO)

Le 5 octobre 2018, la bande-originale du film A Star is Born était dévoilée dans les bacs ! Un an plus tard, il semblerait que personne n'a pu échapper (à moins de vivre dans une grotte) au célèbre titre Shallow, interprété par Lady Gaga et son partenaire dans le film, Bradley Cooper. Des recettes pharaoniques, un succès mondial et des critiques dithyrambiques de la part des professionnels, la chanteuse aura bien fait de défendre un projet sur lequel peu de personnes avaient misé. Et encore aujourd'hui, il semblerait que la star américaine ait du mal à se détacher de ce rôle marquant...

Récompensée par de nombreux prix à travers le monde, c'est particulièrement l'Oscar mais aussi le Grammy Awards qui demeurent les plus prestigieux. Et c'est devant son tableau de chasse que Lady Gaga a souhaité poser pour les un an de la sortie de l'album A Star is Born. On la voit vêtue de rose et parée d'un nouveau look avec des cheveux roses. Dans ses mains, l'interprète de Bad Romance tient une certification de six fois disque de platine soit 6 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Un exploit à l'heure du numérique.