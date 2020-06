Lady Gaga et The weeknd s'engagent pour le #BlackLivesMatter, Ariana Grande entre dans l'histoire et Ed Sheeran en concert pour les travailleurs face au COVID-19... Les news musique de la semaine !

L'année 2020 aura définitivement était un nouveau palier dans la carrière d'Ariana Grande ! Alors qu'elle figure en tête des classements les plus prestigieux de l'univers musical (ventes de disques, tournées mondiales les plus rentables...), la chanteuse américaine vient d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. En effet, l'interprète de Problem vient d'être élue première artiste de tous les temps à classer quatre de ses chansons en première place. Un record inégalé jusque-là qu'elle doit aux morceaux Thank U, Next, 7 Rings, Stuck With U en duo avec Justin Bieber et le récent Rain On Me, enregistré en collaboration avec Lady Gaga.

Âgée de seulement 26 ans, Ariana Grande s'est imposée en quelques années comme l'une des artistes les plus talentueuses et rentables de sa génération. Alors qu'elle vient tout juste de mettre un terme à son Sweetener World Tour, la tournée mondiale durant laquelle elle défendait Thank U, Next, son album sorti en 2019, la chanteuse a affirmé qu'elle attendrait avant de sortir un nouvel opus. Une pause bien méritée qui ne devrait toutefois pas ravir ses millions de fans aux quatre coins du globe.

Elle n'a que 10 ans mais semble avoir tout compris ! Il y a quelques jours, Nandi Bushell, une petite fille originaire du Royaume-Uni, a publié une vidéo dans laquelle on la voit en train d'interpréter le titre Guerilla Radio de Rage Against The Machine. Publié sur Twitter le 31 mai dernier, l'extrait montre trois écrans différents dans lesquels la musicienne joue de plusieurs instruments : deux guitares électriques et une batterie. Une prestation tout à fait exceptionnelle que cette fan du groupe américain a tenu à dédier au mouvement #BlackLivesMatter. On peut d'ailleurs apercevoir une affichette dans la vidéo. En légende de la vidéo, on peut également lire : "Solidarité dans la lutte pour mettre fin au racisme!".

Déjà célèbre pour ces interprétations sur YouTube -on se souvient notamment de sa reprise de Nirvana- Nandi Bushell ne s'attendez pas à être mise en lumière par Tom Morello en personne. En effet, quelques temps après la publication de la vidéo, le guitariste de Rage Against The Machine a retweeté le post de la jeune fille. Un tremplin et une reconnaissance immense pour celle qui précise que "Cette chanson est l'une des chansons préférées de Nandi. Nandi a aimé @RATM depuis qu'elle est bébé." Pour rappel, les manifestations actuelles sont survenues après la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lorsqu'un policier a enfoncé son genou dans son cou, le maintenant ainsi pendant plus de huit minutes. Sa mort, ainsi que d'autres morts de personnes de couleurs à travers le monde, ont donné lieu à un énorme élan de solidarité.

Ses titres paradent en tête des charts du monde entier, il est récemment devenu le chanteur le plus écouté sur Spotify et il s'apprête à faire une tournée mondiale qui lui rapportera plusieurs millions de dollars ! Si il n'a pas à se soucier de son avenir, The Weeknd a décidé de s'engager pour aider à améliorer celui d'autres moins chanceux. Touché par le mouvement #BlackLivesMatter, Abel Tesfaye, de son vrai nom, vient de faire plusieurs dons d'un montant total de 500 000 dollars auprès de plusieurs associations en faveur du mouvement pour l'égalité raciale. Il a ainsi offert 200 000 dollars au Black Lives Matter Global Network, 200 000 dollars à la Know Your Rights Camp Legal Defense Initiative de Colin Kaepernick et 100 000 dollars à la National Bail Out. Des gestes généreux que l'interprète de In your Eyes a tenu à partager sur son compte Instagram, en espérant que son initiative inciterait d'autres à faire de même.

"Continuer à soutenir nos frères et sœurs qui sont dehors, en risquant tout pour pousser à un changement réel de nos vies noires. Exhortez tous ceux qui ont de grosses moyens à donner et à donner beaucoup, et si vous avez moins, donnez ce que vous pouvez, même si c'est une petite somme. #blacklivesmatter" écrit l'artiste en légende de sa publication. Pour rappel, les manifestations actuelles sont survenues après la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lorsqu'un policier a enfoncé son genou dans le cou de Floyd, le maintenant ainsi pendant plus de huit minutes. Sa mort, ainsi que d'autres morts de personnes de couleurs à travers le monde, ont donné lieu à un énorme élan de solidarité.

Il y a quelques semaines, Lady Gaga s'engageait dans la lutte contre le coronavirus en organisant le concert caritatif One World : Together at home. Un événement qui réunissait de nombreuses célébrités et qui avait permis de récolter plus de 120 millions de dollars. Alors que la star vient de dévoiler son album Chromatica il y a quelques jours, il semblait normal pour elle de faire la tournée des médias pour le promouvoir. De plus, son titre Rain on Me avec Ariana Grande s'est hissé en tête des charts dans de nombreux pays. Cependant, c'était sans compter le mouvement #BlackLivesMatter qui s'est élevé au coeur des médias et des réseaux sociaux du monde entier cette semaine.

Très ouverte et engagée sur le sujet, Lady Gaga a préféré repousser son apparition dans l'émission "at home" de Jimmy Fallon afin de laisser l'attention médiatique nécessaire au mouvement. Un geste très noble de la part de la chanteuse qui, depuis ses débuts, s'est battue pour de nombreuses causes. Le présentateur américain en profitera donc pour donner la parole à l'activiste Jane Elliott, au journaliste de CNN, Don Lemon et au président du NAACP, Derrick Johnson. L'occasion pour ces derniers de mettre en lumière les combats du mouvement #BlackLivesMatter.

Il est l'un des chanteurs les plus discrets du show business ! Pourtant, ces dernières années, Ed Sheeran est aussi l'un des artistes a avoir gagné le plus d'argent. Grâce à ses albums vendus à des millions d'exemplaires et à ses tournées à guichets fermés, l'interprète de Shape Of You aura réussi à se constituer une fortune de plusieurs dizaines de millions de livres. Une réussite incroyable qui ne semble pas lui avoir monté à la tête. Bien au contraire. D'ailleurs, le jeune homme de 29 ans l'a prouvé à plusieurs reprises en faisant des dons plus que conséquents à plusieurs associations ces derniers mois. Rappelez-vous en avril dernier, il avait notamment offert 1 million de livres (soit plus de 1,2 millions d'euros) à divers organisations de sa région natale au Royaume-Uni.

Alors qu'il vient d'entamer une pause dans sa carrière pour se consacrer à sa famille, Ed Sheeran semble avoir accepté de faire une exception afin de rendre hommage aux travailleurs australiens en première ligne durant la crise du coronavirus. En effet, le chanteur, accompagné d'autres tels que Amy Shark, Keith Urban ou encore Katy Perry, se produiront au concert Thank You le 20 juin prochain. Un événement en ligne dont l'intégralité de la programmation sera divulguée dans quelques jours. "Cet événement musical spécial a été créé pour célébrer nos travailleurs et tout ce qu'ils ont fait pour aider les Australiens pendant cette crise sanitaire mondiale" précise Paul Jackson de Nova Entertainment. Un moment unique qui devrait réunir de nombreux internautes devant leurs écrans.