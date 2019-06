Revoir Lady Gaga et Bradley Cooper sur scène, c'est un rêve pour de nombreux fans de A Star is Born. Pour rappel, les deux artistes partagent l'affiche de ce drame réalisé par Bradley Cooper en personne : la bande-originale (menée par Shallow) continue de battre des records et on ne compte plus les récompenses remportées par le film. Il y a quelques mois, Lady Gaga et Bradley Cooper avaient surpris les fans en jouant ensemble sur scène à Las vegas. Seraient-ils capable de préparer une surprise similaire pour le Festival Glastonbury ?

Could Bradley Cooper and @ladygaga be gearing up for a surprise set at Glastonbury’s The Park next week? @edibow just dropped a pretty big hint pic.twitter.com/ZH2SqgmBXe — Stagedoor FM (@Stagedoor_FM) 23 juin 2019

Si vous suivez l'acteur de près, alors vous savez qu'il se rend au festival tous les ans. Et visiblement, selon média NME, il n'est pas exclu que Lady gaga et Bradley Cooper préparent une surprise cette année : "Dans mon podcast, j'ai reçu Bradley Cooper pour parler de A Star is Born", a confié Edith Bowman. "Et quand je lui parlais, je disais 'Je veux vraiment vous voir jouer ensemble en live'. Il m'a répondu 'Jackson est mort !'. Il a ajouté 'Nous avons parlé à Nick (Dewey, booker de Glastonbury) et Emily (co-organisatrice) pour en parler. Nous serions sur la Park Stage".

Lady Gaga et Bradley Cooper sur scène ensemble pour Glastonbury ? C'est possible. Mais attention, rien n'est confirmé ! Alors, partience !