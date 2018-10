Lady Gaga et Bradley Cooper, respectivement n°1 et n°3 du Billboard Artist 100 !

Le film A Star Is Born réalisé par Bradley Cooper et mettant en scène Lady Gaga dans le rôle d'Ally, jeune chanteuse prometteuse, sorti au début du mois continue tranquillement sa route vers le succès. En effet, après s'être classé à la première place des charts avec sa bande originale, c'est au tour des deux protagonistes d'attendre le sommet. Lady Gaga et Bradley Cooper se hissent donc sur le podium du classement Billboard Artist 100.

Décidément, tout réussi aux deux artistes ! Même si leur talent est incontesté, ils doivent leur bond dans le classement à A Star Is Born qui les propulse sur le haut de la pyramide. L'interprète de Bad Romance passe donc de la trentième à la première place. Un saut en haut du panier, non négligeable. Quant à Bradley Cooper, il monte de la quarante septième place à la troisième. Une montée tout aussi fulgurante qu'il doit notamment au single Shallow et Maybe It's Time. C'est Twenty One Pilots qui risque de faire la grimace... Eux qui souhaitaient se hisser sur la première marche du podium avec leur album Trench.