Lady Gaga et Bradley Cooper préparent-ils un live pour les MTV Video Music Awards ?

Dans quelques semaines, le 26 août prochain, se tiendra la fameuse cérémonie des MTV Video Music Awards. Rendez-vous incontournable des artistes les plus en vogue du moment, le programme prévoit de belles prestations et de nombreux lauréats. Parmi ces derniers, il se pourrait que figure Shallow, le titre interprété par Lady Gaga et Bradley Cooper dans le désormais très célèbre long-métrage, A Star is Born. Nommé dans la catégorie Chanson de l'année et Meilleure Collaboration, le titre qui a déjà remporté plusieurs grands prix parmi lesquels un Oscar et un Grammy, pourrait briller à nouveau.

Et même si le duo qui a marqué l'année 2018 s'opposera à des poids lourds répondant aux noms d'Ariana Grande et Lil Nas X, personne n'est à l'abri d'une surprise. De plus, nombreux sont ceux qui affirment que Lady Gaga et Bradley Cooper pourraient se produire en live durant la cérémonie. Si, pour l'instant, rien a été confirmé, la rumeur court depuis déjà quelques temps et ferait le bonheur des organisateurs de l'événement... Réponse le 26 août prochain.