Lady Gaga & Bradley Cooper, éblouissants dans le clip de Shallow

Lors de l'avant première à Los Angeles, Lady Gaga avait dévoilé pour l'occasion, Is That Alright ? un extrait de la BO du film. Aujourd'hui, à quelques jours de la sortie, c'est au tour du clip d'être divulgué. Lady Gaga et Bradley Cooper s'offrent donc un duo sur le titre Shallow et son clip, lui, laisse entrevoir des extraits du film. Et surtout, de la romance entre les deux personnages. Co-produit par Mark Ronson (Uptown Funk, Electricity, Joanne, etc.), la ballade expose les deux artistes en une séquence émotionnelle et romantique. Très attendue par les Little Monsters, A Star Is Born fait déjà sensation. Ovationné à la Mostra de Venise et au Festival de Toronto, le film compte bien envahir les charts avec une BO complète à laquelle Lady gaga et Bradley Cooper ont participé. Pas moins de 34 titres dont 13 pour l'interprète de Joanne.

A Star Is Born sortira le 5 octobre et la pop star est déjà pressentie pour décrocher une nomination aux Oscars. Pour vous donner une petite idée de ce que le film réserver, on vous invite à découvrir le clip de Shallow, riche en extraits. Enjoy !