Lady Gaga & Bono collaborent sur un nouveau titre, pour la bonne cause ! 

Présent sur le plateau du Jimmy Kimmel Live à l'occasion d'une émission en l'honneur de l'association RED qui lutte contre le Sida, Bono a offert une réinterprétation du titre Stayin' Alive en duo avec Pharrell Williams mais pas que. Eh oui, le leader de U2 en a profité pour révélé qu'il se pencherait, en compagnie de Lady Gaga, sur l'écriture d'un morceau qu'ils comptaient tout deux offrir à un généreux donateurs. Une chanson de la part de ces deux grandes figures, c'était quelque chose mais une chanson qui évoquerait la vie du gagnant, c'est tout de même mieux !

Une collaboration qui n'étonne pas puisque Lady Gaga et Bono ont déjà collaboré ensemble lors de la tournée de U2, Innocence + Experience Tour en 2015. L'interprète de Bad Romance avait rejoint le groupe sur la scène du Madison Square Garden, à New York, le temps d'offrir au public un acoustique du titre Ordinary Love. Et il se dit même que la chanteuse, actuellement à l'affiche de A Star Is Born, aurait posé sa voix sur Songs Of Experience, issu de leur dernier album.