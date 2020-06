Lady Gaga et BlackPink dévoilent la lyrics video de «Sour Candy»

Il y a quelques semaines, Lady Gaga dévoilait son sixième opus, Chromatica. Porté par l'excellent Stupid Love, l'album s'est hissé en haut des charts, prouvant (une fois de plus) le talent de la popstar. Parce qu'elle ne fait pas les choses à moitié, l'interprète de Shallow a choisi de proposer quelques featurings - d'abord Rain on Me avec Ariana Grande (qui a d'ailleurs permis à la popstar d'entrer dans l'histoire) puis, avec Black Pink. Bonne nouvelle, la lyrics video de Sour Candy est disponible !

Pop et colorée, la vidéo s'inscrit parfaitement dans l'univers de l'album. L'on y retrouve Lady Gaga, représentée par un avatar volant. Rose, ce dernier rappelle évidemment le clip de Stupid Love mais aussi l'esthétique de l'album.

Il faudra patienter encore un peu avant de retrouver Lady Gaga sur scène. Mais en attendant, il nous reste l'album à écouter en boucle !